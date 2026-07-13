Чтобы стали хорошими матерями: Стас Михайлов о дочерях

Стас Михайлов: мне очень сложно воспитывать девочек

Народный артист России Стас Михайлов признался, что считает воспитание дочерей одной из главных задач в своей жизни. По словам певца, он старается не давить на Иванну и Марию, а лишь мягко направлять их и помогать найти правильные жизненные ориентиры. Об этом исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Артист отметил, что, по его мнению, девочки требуют особенно бережного отношения.

«Мне очень сложно воспитывать девочек в плане каких-то указаний. Девочки — такие хрупкие существа, тут очень аккуратно с ними надо, чтобы не сломать. Я не имею права так говорить. Я могу только подсказать», — объяснил Михайлов.

Певец признался, что прежде всего хочет видеть своих дочерей счастливыми и состоявшимися людьми.

«Я буду делать все, чтобы они выросли хорошими, состоявшимися людьми. Женщинами, мамочками — в первую очередь, а потом уже все остальное. Для меня это самое главное», — подчеркнул артист.

Михайлов также рассказал, что учит дочерей не гнаться за мимолетными удовольствиями и ответственно относиться к выбору спутника жизни.

«Это дар Божий — встретить человека, с которым ты пойдешь по жизни. Девчонки должны учиться хорошему, чистоте, красоте. Разве это когда-нибудь выйдет из моды?» — считает певец.

По словам народного артиста, он советует дочерям не искать счастье в шумных развлечениях.

«Я говорю им: не ходите по ночным клубам, не надо. Там нет счастья. Кажется, что там все красиво, замечательно, но это мишура, обертка. Настоящее счастье — встретить человека по сердцу, жить с ним и вместе строить свою жизнь», — заключил Стас Михайлов.

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