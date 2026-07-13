Названы дата и место похорон народного артиста Юрия Смирнова

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 85 0

Актер умер 11 июля на 88-м году жизни.

Дата и место похорон Юрия Смирнова — новости

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Актера Юрия Смирнова похоронят 16 июля на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Юрия Смирнова похоронят 16 июля на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет в Театре на Таганке в 11:00 на Основной сцене. Об этом ТАСС рассказали в учреждении

О смерти актера стало известно 11 июля. В театре отметили, что Смирнов до последних дней был предан своей профессии и продолжал выходить на сцену. Причина смерти на данный момент не раскрывается.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Свою карьеру в кино он начал еще во время учебы, дебютировав в картине «Девять дней одного года».

За долгие годы творческой деятельности актер исполнил десятки ролей в театре и кино. В числе самых известных постановок с его участием — «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Последней работой Смирнова на сцене стала главная роль в спектакле «Земляничная поляна».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера сериала «Мухтар. Новый след» Ивана Кушнерука. Ему было 34 года.

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