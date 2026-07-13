Актер сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук умер в возрасте 34 лет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 389 0

Режиссер Сергей Землянский сообщил о смерти артиста 12 июля.

Умер актер Мухтара Иван Кушнерук

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Актер театра и кино Иван Кушнерук умер на 35-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсети написал режиссер Сергей Землянский.

«27 июня не стало Вани Кушнерука… Мы с ним в 2019-м должны были выпустить спектакль в Минске, в театре Янки Купалы. Он репетировал роль Марка Шагала… Горе… Замечательный актер… Соболезнования родным и близким», — поделился постановщик.

Кушнерук родился 7 июля 1991 года в белорусском Лунинце. Он окончил театральный факультет Белорусской академии искусств и с 2015 года служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Там он был занят в постановках «Шляхтич Завальня», «Первый» и «Две души». Широкому зрителю актер запомнился по роли в сериале «Мухтар. Новый след», а в 2023 году снялся в мелодраме «Постучись в мою калитку». В 2020 году Кушнерук принял решение покинуть театр.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Бумбараша» Юрий Смирнов.

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