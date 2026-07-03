«Фирменный почерк СБУ»: подозреваемая во взрыве в Монако готовилась трое суток

Несколько часов назад появились новые доказательства причастности режима Зеленского к взрыву в Монако. Покушение на беглого олигарха Вадима Ермолаева могла совершить уроженка Украины, завербованная в так называемый «батальон смерти». Данные расследования публикует французское издание Figaro. 30-летнюю диверсантку ищут по всей Европе. Где она может скрываться — узнал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

В громком скандале с покушением на украинского олигарха Ермолаева в Монако появляются все новые подробности. Оказывается, взрыв в центре тихого княжества могла устроить женщина. Личность уже установлена. Прямо сейчас полиция ищет девушку лет тридцати с восточноевропейской внешностью.

«Человек, заложивший бомбу, — женщина. Она, предположительно, украинского происхождения. Подозреваемая покинула Монако, направившись в Италию. Об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения», — рассказал журналист Эрик Пеллетье.

Учитывая размеры Монако, дело ожидаемо обрело трансграничный характер. Интерпол уже выдал международный запрос на арест — так называемый красный ордер. Но найти подозреваемую пока не могут. Она неплохо подготовилась, замаскировалась, да и пути отступления продумала. Сама? Или научили какие-то спецслужбы?

— Главная подозреваемая во взрыве осматривала окрестности еще 26 июня. Правоохранители ранее нашли ее снимки на стойке регистрации полиции, куда она пришла забирать конфискованный автомобиль. Предполагается, что она склонна заметать следы и уже тогда представилась вымышленным именем.

Результат известен: через три дня после осмотра прогремел взрыв. Пострадали три человека — сам олигарх, его спутница и 13-летний ребенок. Тяжелее всех ранена женщина — взрывом ей оторвало обе ноги. Подрывница наблюдала за этим — полиция считает, что она ждала целый час, чтобы поймать нужный момент и самой нажать кнопку.

И как тут не вспомнить Службу безопасности Украины? Использовать женщин для диверсий и терактов — это фирменный почерк СБУ. Завербованная террористка Дарья Трепова* взорвала военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге. Другой агент СБУ — украинка Наталья Вовк — организовала теракт против дочери Александра Дугина Дарьи, и тоже с помощью взрывчатки.

Это только самые громкие дела — для менее масштабных преступлений СБУ вербует женщин просто десятками.

— Мне сказали просто проследить за этой машиной.

— Я была завербована представителями украинских спецслужб. В ходе сотрудничества я проходила обучение на территории города Киев.

Дело не в случайной выборке — украинские спецслужбы выбирают именно женщин сознательно. И, по мнению экспертов, тут не только психологический расчет — СБУ действительно привыкли использовать прекрасный пол для смертельно опасных операций на протяжении многих лет.

«Это может иметь исторические корни. Я брал интервью у человека, который жил на Украине. Он служил в украинской армии и в украинской внутренней полиции. С 2014 года на Украине было много блокпостов. И он говорил, что женщине было гораздо легче пройти через блокпост, чем мужчине. Возможно, этот менталитет сохранился до сих пор, и украинское руководство по-прежнему придерживается этой теории», — считает политолог Марк Лоу.

Какие мотивы, организации и сообщники были у подозреваемой, еще установит следствие. Но приоритетная версия — операция СБУ против олигарха Ермолаева, который не только предал бизнес-интересы бывших партнеров, но и готовился пойти лично против Зеленского.

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* — внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.