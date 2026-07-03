«Причастны к терроризму»: в Кремле призвали ЕС обратить внимание, кому и на что там дают деньги

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Киевский режим, в частности, имеет отношение к взрывам на «Северных потоках».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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В Кремле призвали ЕС обратить внимание, кому и на что там дают деньги

На очевидно террористические методы Киева в отношении Евросоюза сегодня обратили внимание в Кремле.

Дмитрий Песков прокомментировал расследование по взрывам на «Северных потоках», где в качестве главного обвиняемого фигурирует украинский гражданин.

Пресс-секретарь президента России посоветовал европейцам задуматься, кому и на что они дают деньги.

«Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС. На этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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