Российский космонавт оценил вероятность встречи с инопланетянами

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Петр Дубров рассказал, как экипаж МКС будет действовать, если контакт с внеземной жизнью все же произойдет.

Реально ли встретить инопланетянина по мнению космонавта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Космонавт Дубров: вероятность встретить инопланетян — низкая

Космонавт Петр Дубров назвал вероятность встречи с инопланетянами настолько низкой, что у экипажей отсутствуют специальные инструкции на этот случай. Об этом он рассказал на предполетной пресс-конференции в Байконуре.

По словам командира корабля «Союз МС-29», если подобное событие произойдет, необходимые протоколы будут разработаны уже по факту.

В настоящее время для любых непредвиденных ситуаций действует универсальное правило: экипаж должен связаться со специалистами на Земле и выработать совместный план действий.

«Но, со своей стороны, как командир корабля, ответственный за российский сегмент, и в какой-то период я буду командиром Международной космической станции, в это время самым главным для меня будет, безусловно, безопасность экипажа», — подчеркнул Дубров.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» запланирован на 14 июля. Ожидается, что орбитальная миссия нового экипажа продлится 261 сутки.

Как ранее писал 5-tv.ru, ученые не исключают, что инопланетяне уже могут находиться в Солнечной системе, и человечество пока не обладает достаточными наблюдениями, чтобы это опровергнуть.

Астроном Джозеф Лацио допускает существование гипотетических зондов среди астероидов или на орбитах планет по аналогии с земными аппаратами Voyager и Pioneer.

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