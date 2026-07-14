Дмитриев: ЕС хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

По мнению специального представителя президента РФ, европейцам важна конфронтация с нашей страной.

ЕС хочет свалить ответственность за свои ошибки на Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Европейский союз (ЕС) хочет свалить ответственность за свои ошибки на Россию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он написал, что бюрократы из ЕС, в том числе и Британии никогда не признают своих ошибок. Им проще обвинить во всем Россию. Именно поэтому, как уточнил Кирилл Дмитриев, противостояние с нашей страной имеет для них огромный вес.

Специальный представитель президента РФ объяснил, что, обвиняя во всем Россию европейцам удается избежать ответственности за свои решения, которые можно оценить, как цивилизованные провалы.

Такое заявление Кирилл Дмитриев сделал на фоне публикации норвежского политолога Гленна Дизена. В своей статье он написал, что британские политики активно используют антироссийскую пропаганду, чтобы отвлечь жителей страны от внутренних проблем.

Ранее Кирилл Дмитриев перечислил наследие премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который сообщил о своей отставке. Тот, по мнению российского политика, ничем выдающимся не запомнился.

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