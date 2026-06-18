Могут ли инопланетяне уже находиться в Солнечной системе? Ученые не исключают этого

Times of India: инопланетяне уже могут находиться в Солнечной системе

Идея о том, что инопланетные аппараты могут уже находиться в Солнечной системе, звучит как сюжет фантастического фильма. Однако некоторые ученые считают, что полностью исключать такой сценарий нельзя. Как сообщило Times of India, астроном Джозеф Лацио в исследовании указал: человечество пока не обладает достаточным объемом наблюдений, чтобы уверенно заявить, что в Солнечной системе нет никаких внеземных технологических объектов.

Почему это вообще обсуждают

Логика ученых проста: люди уже сами отправили за пределы Солнечной системы несколько аппаратов, включая Voyager и Pioneer. Теоретически другая цивилизация могла сделать нечто похожее значительно раньше.

Если такой зонд был маленьким, неактивным или находился в труднодоступной области, обнаружить его было бы крайне сложно. Большая часть Солнечной системы остается плохо изученной в деталях, особенно если речь идет о небольших объектах далеко от Земли.

Где такие объекты могли бы скрываться

Речь не идет о «базе пришельцев» на Луне или о кораблях рядом с Землей. Ученые скорее говорят о гипотетических автоматических аппаратах, которые могли бы находиться среди астероидов, на орбитах планет, на поверхности Луны или Марса либо в дальних областях Солнечной системы.

Подобную идею еще в 2011 году рассматривали исследователи Джейкоб Хак-Мисра и Рави Кумар Коппарапу. Они писали, что из-за огромных масштабов Солнечной системы и ограниченности поисков человечество пока не может полностью исключить существование внеземных артефактов.

Как их можно было бы найти

Если гипотетический аппарат активен, он может выделять тепло или излучать сигналы. В таком случае его теоретически можно обнаружить с помощью инфракрасных телескопов, радионаблюдений или будущих более чувствительных обсерваторий.

Если же объект давно не работает и не излучает ничего заметного, найти его почти так же трудно, как обнаружить маленький камень среди миллионов астероидов.

Почему тема стала популярной

Интерес к таким гипотезам усилился после обнаружения межзвездных объектов вроде Оумуамуа. Некоторые ученые, включая гарвардского астрофизика Ави Леба, предполагали, что необычные межзвездные тела могут иметь искусственное происхождение. Хотя большинство специалистов объясняет их естественными причинами.

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