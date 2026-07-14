Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Также была поражена портовая инфраструктура ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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В ночь на 14 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Что поражено
В результате ударов в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различных типов и БПЛА.
Также нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Он использовались украинскими военными для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
Как наносились удары
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские беспилотники поразили два сухогруза в Одесской области. Суда были задействованы в интересах ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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