Не все хозяйки знают: как заготовить на зиму по-настоящему хрустящие огурцы

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 48 0

Дело не только в маринаде — многое зависит от подготовки овощей еще до того, как они окажутся в банке.

Как сделать огурцы идеально хрустящими при мариновании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хруст соленых и маринованных огурцов во многом зависит от подготовки овощей перед консервацией. Чтобы заготовки не получились мягкими и водянистыми, важно выбрать подходящие плоды, выдержать их в холодной воде и строго соблюдать чистоту. Все секреты приготовления рассказал URA.RU.

Для засолки лучше брать небольшие грунтовые огурцы длиной от шести до 12 сантиметров. Подойдут плоды с тонкой кожицей, плотной мякотью и выраженными пупырышками. Переросшие овощи содержат слишком много воды, поэтому после консервации часто теряют упругость.

Огурцы с трещинами, порезами и другими повреждениями также лучше отложить. Они быстрее отдают сок и могут размякнуть уже в банке.

Перед приготовлением овощи необходимо тщательно промыть, а затем замочить в холодной воде. Свежесобранным огурцам достаточно от двух до пяти часов. Если плоды успели полежать и слегка потеряли упругость, время замачивания можно увеличить до 12 часов.

Главный лайфхак для хруста — добавить в емкость лед. Температуру воды желательно поддерживать на уровне от четырех до семи градусов. Жидкость должна полностью покрывать огурцы, а менять ее рекомендуется каждые два-три часа.

Если овощи всплывают, их можно придавить тарелкой с небольшим грузом. После замачивания плоды следует еще раз промыть и срезать примерно по половине сантиметра с каждого конца. Это поможет маринаду быстрее проникнуть внутрь.

Сохранить плотную текстуру также помогают листья хрена, дуба, вишни и смородины. Их добавляют в банки вместе с укропом, чесноком, лавровым листом, черным и душистым перцем. Листья не только придают заготовкам аромат, но и содержат дубильные вещества, которые помогают огурцам оставаться хрустящими.

Не менее важна стерилизация. Банки и крышки необходимо тщательно обработать, рабочие поверхности — вымыть, а огурцы — очистить от грязи и налета. Для замачивания лучше использовать стеклянную, пластиковую или эмалированную посуду без сколов и повреждений.

При приготовлении маринада следует строго соблюдать указанные в рецепте пропорции соли, сахара и уксуса. Изменение количества ингредиентов может повлиять не только на вкус, но и на сохранность заготовок.

Таким образом, секрет хрустящих огурцов состоит сразу из нескольких условий: подходящие плоды, ледяная вода, правильные пряности, стерильная посуда и точное соблюдение рецепта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Одно лицо на двоих: российские актеры, похожие на звезд Голливуда
8:17
Армия России нанесла удар по АЗС в Днепропетровской области
8:13
Армия России поразила склад боеприпасов ВСУ в Сумской области
8:10
Петров — Кузякин, Аксенова — Надюха: а если бы «Любовь и голуби» сняли в 2026-м
8:00
Не выбрасывайте опавшие яблоки: как сделать заготовки и удобрение из падалицы
8:00
Огонь, латекс и дворец Романовых: что устроили в Михайловской даче

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео