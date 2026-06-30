Лучше окрошки в жару: шеф-повар раскрыл рецепт вкусного летнего свекольника

Шеф-повар Березовский: свекольник нужно убирать в холод на пару часов для вкуса

Одно из самых популярных блюд на летнем столе — свекольник. Этот холодный суп готовят на отваре из свеклы, квасе или кефире, а подают его хорошо охлажденным. Классическим рецептом любимого многими супа в беседе с URA.RU поделился шеф-повар международного класса Руслан Березовский.

Ингредиенты для свекольника

По словам эксперта, главный секрет освежающего вкуса свекольника заключается в основе. В отличие от борща, для него не используют мясной бульон. Чаще всего суп готовят на насыщенном свекольном отваре, но в некоторых рецептах его заменяют хлебным квасом или легким однопроцентным кефиром. Такая основа придает блюду кислинку и мягкую текстуру.

Для привычного свекольника нужны три-четыре свеклы среднего размера, два-три огурца, один клубень картофеля, укроп, петрушка, зеленый лук, лимонный сок или уксус, вареные яйца, сметана или горчица. Также следует добавить немного сахара, соль и перец по вкусу.

Как приготовить свекольник

Для начала свеклу надо залить большим количеством воды и отварить до готовности. Отвар, в котором она варилась, нужно оставить и охладить. Картофель шеф-повар посоветовал сварить в мундире.

После этого охлажденную свеклу нужно очистить и натереть либо нарезать небольшими брусочками или кубиками. Далее следует подготовить огурцы и картофель. Зелень необходимо мелко порубить, а после соединить все ингредиенты в одной емкости.

В овощную смесь добавляют соль, сахар и при желании немного лимонного сока или уксуса для более свежего вкуса. В дальнейшем в основу вливают охлажденный свекольный отвар, все перемешивают и при необходимости корректируют вкус.

Как сохранить яркий вкус у свекольника

Березовский порекомендовал убрать готовый суп в холодильник на пару часов. По его словам, за это время ингредиенты успеют пропитаться, а вкус станет более насыщенным.

Подавать свекольник можно с вареными яйцами, сметаной или горчицей. Поскольку блюдо обычно готовят в жаркую погоду, оно должно оставаться холодным. Для того, чтобы суп не нагревался слишком быстро, эксперт посоветовал использовать заранее охлажденную посуду.

Шеф-повар также предупредил, что готовый свекольник не стоит хранить долго. При условии хранения в холодильнике его желательно съесть в течение суток. После 24 часов в супе могут начаться процессы брожения, из-за чего блюдо становится небезопасным для организма.

Чем свекольник отличается от борща

От борща свекольник отличается составом и способом подачи. Как пояснил Березовский, борщ готовят на мясном бульоне, в него входит больше ингредиентов, а подают его горячим.

Холодник ближе к свекольнику по составу и тоже подается холодным. Однако свекла не всегда входит в его рецепт. Иногда вместо нее используют огурцы, редис или свекольную ботву. Кроме того, холодник могут готовить не только на кефире или свекольном отваре, но и на мясном бульоне, который после приготовления охлаждают.

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