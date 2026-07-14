Растительные таблетки против старения: найден новый метод омоложения для мужчин

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 8 0

Ученые нашли способ повысить уровень тестостерона и физическую силу.

Как повысить уровень тестостерона мужчинам пожилого возраста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Daily Mail: найден новый метод омоложения для мужчин

Курс из специальных добавок, содержащих концентрированные вытяжки из привычных продуктов, способен существенно замедлить биологическое старение мужского организма всего за несколько месяцев. Об этом сообщило Daily Mail.

В ходе исследования, результаты которого были обнародованы в Journal of Ageing and Longevity, добровольцы в возрасте около 70 лет ежедневно принимали таблетки из экстрактов граната, брокколи, зеленого чая, куркумы, имбиря и клюквы.

Спустя четыре месяца специалисты зафиксировали у участников эксперимента значительное снижение маркеров воспаления и прирост мышечной силы. У тех, кто сочетал растительные компоненты с пробиотиками, сила хвата увеличилась на впечатляющие 46%, а уровень ключевого мужского гормона — тестостерона — поднялся на 12%.

Кроме того, многие испытуемые отметили явное улучшение сексуальной функции и общего тонуса организма.

Профессор Роберт Томас, один из авторов работы из Университета Бедфордшира, подчеркнул, что такой эффект достигается за счет воздействия фитохимических веществ на микрофлору кишечника.

Здоровый микробиом помогает лучше усваивать питательные вещества и снижает уровень хронического воспаления, которое обычно усиливается с возрастом.

Ученый уверен, что подобные методики могут быть эффективны и для женщин, помогая им справляться с симптомами менопаузы и сохранять мышечную массу.

Впрочем, независимые эксперты из Университета Рединга призывают относиться к результатам с осторожностью. Они напоминают, что добавки не могут полностью заменить полноценное сбалансированное питание.

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