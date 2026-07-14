«Три месяца не чихал»: Григорьев-Аполлонов о переломе ребер

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 58 0

Рыжий из «Иванушек» признался, что пару лет назад неудачно упал и сломал несколько ребер и ключицу. Пришлось выступать с бандажом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о переломе ребер и ключицы

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что несколько лет назад перенес серьезную травму, но не стал отменять концерты. Несмотря на тройной перелом ребер и перелом ключицы, артист уже через два дня после происшествия вышел на сцену. Об этом Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко рассказали корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам Григорьева-Аполлонова, он неудачно упал и получил тяжелые травмы. Артист отметил, что ему предлагали операцию с установкой металлических конструкций, однако он отказался, чтобы не прерывать гастрольный график.

«Я два года назад сломал, упал… У меня был тройной перелом — три ребра я поломал и ключицу. Мне должны были ключицу резать, вставлять туда штифты, болты. Я сказал, что не хочу, потому что пришлось бы пропускать концерты. Через два дня я уже в бандаже выступал», — рассказал певец.

Исполнитель признался, что тогда предпочел не рассказывать публике о случившемся, хотя, по его словам, история могла бы вызвать большой резонанс.

Кирилл Туриченко добавил, что отменять выступления группа не стала, а коллеги всячески помогали Андрею во время концертов.

«У нас уже было определенное количество концертов, поэтому Андрея просто на руках держали и пели с ним. Плакать нельзя мальчикам. А мы не плачем вообще. Во-первых, мы уже не мальчики», — пошутил артист.

Сам Григорьев-Аполлонов вспомнил, что самым тяжелым испытанием оказались даже не концерты, а необходимость избегать любых резких движений.

«Я три месяца не кашлял и не чихал. Три месяца», — отметил певец.

Туриченко с улыбкой продолжил рассказ коллеги, вспомнив, что участники коллектива даже придумали своеобразный «лайфхак», чтобы уберечь Андрея от болезненного чихания, а затем перевел разговор в шутку, предложив сделать светящийся костыль, чтобы затмить сценические образы других звезд.

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