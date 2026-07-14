«Группировка по захвату моей жизни»: Седокова похвасталась пополнением в семье
Теперь певице приходится бороться за собственную еду.
Фото: legion-media/Алексей Белкин/NEWS
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Кухню Седоковой оккупировали животные, которых она взяла на передержку
Певица Анна Седокова стала временной матерью для пуделя по кличке Тесла и кота-сфинкса Нео. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях.
Исполнительница выставила несколько видео, в которых показала как проводит будни с тремя питомцами: своей собакой породы сиба-ину Марусей и двумя четвероногими друзьями, которых она взяла на передержку.
«Ура я снова мама троих, хоть и гостевая», — написала певица.
Седокова засняла, как две собаки радостно встречали ее у порога квартиры, когда она возвращалась домой, а также как спала в объятьях Теслы.
Однако не все идет гладко. Кот оказался с характером и не стал принимать мясо из рук временной хозяйки, вместо этого нашипел на нее. Зато потом вошел во вкус и начал исследовать кухню: пытался украсть корм Маруси, залез лапами в надрезанную дыню и попытался попробовать печень, которую знаменитость приготовила для себя.
Позже к нему присоединился и пудель. Тесла решила узнать, что спрятано в мусорном ведре певицы.
«Группировка по захвату моей жизни», — пожаловалась Седокова.
Наутро сфинкс и вовсе пропал. Певица обыскала всю квартиру и даже обратилась к охранникам, чтобы просмотреть камеры слежения на случай, если кот сбежал. К счастью, Нео нашелся. На этот раз он оккупировал ванную комнату, где ему приглянулась пачка бумажных салфеток, которые вскоре оказались разбросаны по полу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что с Анны Седоковой намерены принудительно взыскать долги за коммунальные услуги. Артистка задолжала более десяти тысяч рублей еще в 2024 году.
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