«Группировка по захвату моей жизни»: Седокова похвасталась пополнением в семье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Теперь певице приходится бороться за собственную еду.

Животные Анны Седоковой

Фото: legion-media/Алексей Белкин/NEWS

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Кухню Седоковой оккупировали животные, которых она взяла на передержку

Певица Анна Седокова стала временной матерью для пуделя по кличке Тесла и кота-сфинкса Нео. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях.

Исполнительница выставила несколько видео, в которых показала как проводит будни с тремя питомцами: своей собакой породы сиба-ину Марусей и двумя четвероногими друзьями, которых она взяла на передержку.

«Ура я снова мама троих, хоть и гостевая», — написала певица.

Седокова засняла, как две собаки радостно встречали ее у порога квартиры, когда она возвращалась домой, а также как спала в объятьях Теслы.

Однако не все идет гладко. Кот оказался с характером и не стал принимать мясо из рук временной хозяйки, вместо этого нашипел на нее. Зато потом вошел во вкус и начал исследовать кухню: пытался украсть корм Маруси, залез лапами в надрезанную дыню и попытался попробовать печень, которую знаменитость приготовила для себя.

Позже к нему присоединился и пудель. Тесла решила узнать, что спрятано в мусорном ведре певицы.

«Группировка по захвату моей жизни», — пожаловалась Седокова.

Наутро сфинкс и вовсе пропал. Певица обыскала всю квартиру и даже обратилась к охранникам, чтобы просмотреть камеры слежения на случай, если кот сбежал. К счастью, Нео нашелся. На этот раз он оккупировал ванную комнату, где ему приглянулась пачка бумажных салфеток, которые вскоре оказались разбросаны по полу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с Анны Седоковой намерены принудительно взыскать долги за коммунальные услуги. Артистка задолжала более десяти тысяч рублей еще в 2024 году.

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