Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым создателем чат-ботов ИИ

Bloomberg: основатель DeepSeek стал самым богатым создателем чат-ботов ИИ

Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн признан самым состоятельным в мире разработчиком моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило Bloomberg.

Согласно данным агентства, финансовое состояние бизнесмена продемонстрировало стремительный рост. Его личный бюджет увеличился более чем в два раза после завершения очередного этапа привлечения инвестиций в его проект.

Теперь капитал Ляна Вэньфэна оценивается в 36 миллиардов долларов. Ранее этот показатель находился на отметке 16,7 миллиарда долларов.

Столь существенное укрепление финансовых позиций предпринимателя напрямую связано с резким увеличением рыночной стоимости нейросети DeepSeek.

В апреле 2026 года ИИ модель оценивали примерно в десять миллиардов долларов. Однако по итогам инвестиционного раунда, прошедшего в июне, ее оценочная стоимость взлетела до 50 миллиардов долларов.

При расчете рейтинга аналитики принимали во внимание только тех основателей, чей ключевой бизнес сосредоточен именно на создании нейросетевых моделей.

Лян Вэньфэн владеет значительным пакетом акций своего детища. Его доля в компании составляет порядка 78%.

Ранее зарубежные СМИ называли DeepSeek наиболее дорогостоящим стартапом в сфере искусственного интеллекта на территории Китая.

В рамках последнего сбора средств компании удалось привлечь 7,4 миллиарда долларов. Полученные активы руководство планирует направить на расширение научно-исследовательских работ и качественное улучшение вычислительных мощностей.

Как отмечали журналисты, некоторые участники рынка настаивают на внедрении новых механизмов получения прибыли от технологий DeepSeek, чтобы оправдать рекордные вложения.

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