«Не чай пила»: супружеская пара напала на гинеколога во время приема в Улан-Удэ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Мужчина и женщина не стали спрашивать, кто последний в очереди. Вместо этого они устроили дебош.

Супруги напали на гинеколога во время приема в Улан-Удэ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Супружеская пара напала на гинеколога во время приема в Улан-Удэ

В Улан-Удэ мужчина и женщина напали на врача-гинеколога, которая принимала беременную пациентку. Об инциденте сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в Telegram-канале.

По имеющейся информации, супруги ворвались в кабинет без очереди и стали требовать, чтобы их немедленно приняли и выдали справку.

После того как врач попросила их покинуть кабинет и дождаться своей очереди, они повели себя агрессивно. Конфликт перерос в рукоприкладство. В результате инцидента медику понадобилась медицинская помощь. После произошедшего нападавшие скрылись.

«Пострадавшая врач не чай пила, не отдыхала, она работала, вела прием», — уточнил Цыденов.

Глава региона сообщил, что обстоятельства случившегося уже выясняют правоохранительные органы и Министерство здравоохранения Бурятии. Он также подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Цыденов напомнил, что медики ежедневно работают с высокой нагрузкой, отвечая за здоровье и жизнь пациентов. Он призвал жителей региона проявлять уважение к медицинским работникам и сохранять взаимное уважение.

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