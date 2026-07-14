Женщина полетела в Турцию и пожертвовала 65% печени малознакомому мужчине

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

У донора начались осложнения в виде утечки желчи и инфекции.

Пересадка печени последствия для донора: как происходит

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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DM: женщина полетел в Турцию и пожертвовала 65% печени малознакомому мужчине

Британка, 50-летняя Сара Джозеф, отправилась в Турцию, чтобы стать донором для мужчины, которого видела всего несколько раз в жизни. Об этом сообщило Daily Mail.

Женщина решилась на сложную операцию после того, как увидела в соцсетях призыв о помощи для 39-летнего Джеймса Конради. У мужчины диагностировали первичный склерозирующий холангит — редкое аутоиммунное заболевание, разрушающее печень.

В Великобритании Джеймса не поставили в очередь на трансплантацию из-за наличия двух опухолей. Такие осложнения по правилам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) делают прогноз выживаемости неблагоприятным.

Семья Конради была вынуждена искать варианты за границей и собирать 250 тысяч фунтов стерлингов (около 25,7 миллиона рублей) на операцию в Стамбуле.

Несмотря на то, что Сара почти не знала Джеймса, она вызвалась стать донором. Женщина недавно потеряла мать из-за рака и хотела уберечь другую семью от подобного горя.

Во время пятичасового вмешательства в Турции хирурги изъяли у Сары около 65% печени для пересадки пациенту. Процесс восстановления для женщины оказался тяжелым. По возвращении домой у нее начались осложнения в виде утечки желчи и инфекции, потребовавшие повторной госпитализации.

Однако сейчас и донор, и реципиент чувствуют себя хорошо. Джеймс уже вернулся к полноценной работе и воспитанию сына.

Сара Джозеф заявляет, что не считает себя храбрым человеком, но не жалеет о принятом решении.

«Если у вас есть возможность спасти жизнь, почему бы этого не сделать?» — приводит издание слова британки.

Врачи отмечают, что печень обладает уникальной способностью к регенерации и обычно восстанавливает свой исходный размер в течение двух месяцев после операции.

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