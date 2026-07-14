«Любовь может быть вечной»: Виктория Исакова поделилась снимком с Юрием Морозом

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Алена Куликова
Алена Куликова 95 0

Год без мужа стал для артистки одновременно мигом и вечностью.

Как Исакова поминает Мороза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актриса Исакова опубликовала фотографию в память о муже — режиссере Юрии Морозе

В первую годовщину смерти режиссера Юрия Мороза его вдова, актриса Виктория Исакова, на личной странице в социальной сети опубликовала архивный снимок мужа и призналась в том, что настоящая привязанность не знает срока давности. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

«Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала артистка.

Юрий Мороз и Виктория Исакова прожили вместе почти 25 лет, многие коллеги и поклонники называли эталонным в российской киноиндустрии — гармоничным, опирающимся на взаимную поддержку и общие творческие ценности.

Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Болезнь диагностировали в 2023 году, а в последние месяцы врачи перевели режиссера на паллиативную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спустя год после смерти супруга Виктория Исакова учится жить заново.

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