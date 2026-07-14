Хотели добраться пешком до Петрозаводска: двое подростков пропали в Карелии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 101 0

Дети являются братом и сестрой.

Двое подростков пропали в Карелии: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Двое подростков пропали в Карелии

В Карелии разыскивают двух подростков в возрасте 11 и 13 лет. Их местонахождение остается неизвестным с 13 июля. Об этом сообщили представители регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

По предварительной информации, дети собирались пешком добраться из Кондопоги до Петрозаводска. Расстояние между городами составляет около 57 километров.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что подростки планировали преодолеть этот маршрут пешком.

Подростки являются братом и сестрой. Другие обстоятельства их исчезновения пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре человека пропали на реке Алдан в Якутии. По данным начальника Алданского поисково-спасательного отряда, лодка «Обь» перевернулась примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян.

К поискам пропавших привлекли четыре лодки: две прибыли из поселка Хатыстыр, еще две — из Угояна.

Во время поисковой операции спасатели обнаружили вещи, которые могли принадлежать находившимся в лодке людям. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

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