Секреты торга: как получить скидку при покупке квартиры на вторичном рынке

Газета.ру: получить скидку при покупке квартиры на вторичном рынке возможно

Покупатели квартир на вторичном рынке могут рассчитывать на снижение стоимости жилья, если грамотно подойдут к переговорам с продавцом. Об этом Газета.ру рассказала эксперт по недвижимости Ригина Гордеева.

По словам эксперта, наиболее ликвидные квартиры обычно удается приобрести дешевле на 3–5%. Если же жилье не может найти покупателя уже четыре–шесть месяцев и дольше, продавцы нередко готовы уступить 7–10% от первоначальной цены.

Гордеева отметила, что успешный торг невозможен без веских аргументов. Покупателю стоит обратить внимание на продолжительность продажи квартиры, стоимость аналогичных объектов в том же районе, техническое состояние жилья, предполагаемые расходы на ремонт, юридические особенности сделки и отсутствие других заинтересованных покупателей.

«Любые попытки сбить цену без железных аргументов обречены на провал. Например, можно показать продавцу расчет, согласно которому вложения в ремонт составят около двух миллионов рублей. Цифры всегда убеждают лучше эмоций», — пояснила специалист.

Наибольшую готовность к уступкам, по ее словам, обычно проявляют собственники квартир, полученных по наследству или приобретенных ранее в качестве инвестиции.

Кроме того, чаще идут навстречу продавцы, которым необходимо как можно быстрее получить деньги для покупки нового жилья.

Отдельную категорию составляют объекты, которые долго остаются без покупателей. Такие квартиры эксперт назвала «мотивированными метрами».

При этом слишком привлекательная цена может оказаться поводом для дополнительной проверки. Риелтор рекомендует особенно внимательно изучать документы на квартиры, продаваемые по доверенности, недавно унаследованное жилье, объекты, приобретенные с использованием материнского капитала без выделения долей детям, недвижимость собственников-банкротов, а также квартиры с неоднократной сменой владельцев.

«Экономия в один-два миллиона рублей при покупке проблемного объекта "с хвостом" может обернуться многолетним судебным спором. Ремонт можно переделать. Историю квартиры переделать нельзя», — предупредила Гордеева.

При этом, по ее мнению, без серьезных рисков можно экономить на жилье с устаревшей отделкой, старой мебелью, косметическими недостатками, а также на квартирах, расположенных не на самых востребованных этажах.

Однако перед покупкой важно заранее оценить стоимость предстоящего ремонта и сопоставить итоговые расходы с ценами на аналогичные предложения.

Эксперт считает, что ближайшие месяцы остаются благоприятным временем для приобретения жилья на вторичном рынке. Несмотря на постепенное восстановление спроса, продавцы пока еще не могут полностью диктовать свои условия.

В то же время рассчитывать на резкое снижение цен во второй половине 2026 года, по словам Гордеевой, не стоит — предпосылок для масштабного обвала стоимости вторичного жилья она не видит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.