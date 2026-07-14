«Начало и корень всякого зла»: как обидчивость связана со смертными грехами

Зампред ВРНС Иванов: обидчивость — это глубоко укоренившаяся гордыня

Обидчивость является прямым следствием гордыни и замыкает человека на собственных переживаниях, лишая духовного прогресса. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов.

«Мы считаем, что заслуживаем лучшего отношения, что нас должны ценить, уважать, любить. И когда этого не происходит — мы обижаемся», — пояснил эксперт.

По его словам, многие ошибочно воспринимают обиду как естественную реакцию на несправедливость. Однако с православной точки зрения это проявление глубоко укоренившейся гордыни.

Чувство возникает тогда, когда самолюбие оказывается уязвленным, а ожидания от окружающих не оправдываются.

«Гордость есть начало и корень всякого зла», — Иванов напомнил слова святителя Тихона Задонского.

Именно обида становится главным плодом этого порока. Если бы человек был по-настоящему смиренным, он не ждал бы от других особого отношения и не был бы столь раним.

Эксперт отметил, что обидчивость не дает сосредоточиться на собственном духовном состоянии. Человек вновь и вновь прокручивает ситуацию в голове, ищет виноватых, но перестает замечать собственные грехи — гнев, осуждение и злопамятство. Он говорит: «Он меня обидел», но не произносит: «Я грешник, я не смог простить, я возгордился».

По словам Иванова, именно это становится серьезным препятствием для покаяния и отдаляет от Бога.

Согласно учению святых отцов, истинное смирение заключается в том, чтобы не ждать похвалы и не бояться осуждения. Победить обидчивость можно лишь через борьбу с гордыней — научиться видеть свои грехи, прощать без просьб и молиться за обидчиков.

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