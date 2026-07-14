«Вор Родины»: врач из Армении осталась без работы из-за слов в адрес Пашиняна

Врач Согоян: не жалею об увольнении за высказывания в адрес Пашиняна

Акушер-гинеколог со стажем работы более 20 лет Арпине Согоян была уволена из поликлиники в Армении после того, как при личной встрече с премьер-министром страны Николом Пашиняном назвала его «вором Родины». В интервью 5-tv.ru она рассказала, как это произошло, почему не жалеет о содеянном и что теперь собирается делать.

Как состоялась встреча с премьером

По словам Согоян, она случайно узнала, что премьер-министр собирается посетить ее район. Встреча должна была пройти прямо возле ее дома. Женщина решила, что не может упустить возможность высказать главе государства все, что накопилось на душе.

Она пошла на эту встречу осознанно, прекрасно понимая, что делает. Однако, по ее наблюдениям, все эти показные встречи с народом — заранее подготовленная постановка.

Ее трижды не подпускали к премьеру. Лишь когда она сказала, что хочет поприветствовать своего премьер-министра, Пашинян разрешил ее пропустить.

«В каком-то смысле мне удалось его обмануть и таким образом приблизиться к нему. Уже с первых моих слов он понял, что пришла я вовсе не с добрыми намерениями. Я назвала его «вором Родины», — рассказала врач.

По ее словам, есть слова, которые мгновенно выводят Пашиняна из равновесия: Родина, патриотизм, Арарат. Глава правительства начал кричать, размахивать руками, толкаться, а его сторонники и охрана мешали женщине высказываться.

Но она уже сказала то, что хотела.

Санкции последовали через 40 минут после встречи

Прошло около сорока минут после инцидента, а Согоян получила выговор. Затем в течение двух месяцев ей в шутку и всерьез говорили: «Лучше увольняйтесь по собственному желанию». Она отвечала, что делать этого не собирается.

Около двух недель назад она получила официальное уведомление о предстоящем сокращении. Основание — внедрение системы всеобщего медицинского страхования и уменьшение числа прикрепленных пациенток, в связи с чем якобы необходимо сократить штат.

Врач считает эти аргументы абсурдными. Она сомневается, что количество обслуживаемых пациенток может быть основанием для сокращения именно ее ставки.

«Никто из моих коллег не возражал против такого варианта. Еще когда об этом только говорили, мы были готовы, чтобы каждый немного уменьшил свою ставку, лишь бы все четверо сохранили работу», — подчеркнула она.

Реакция коллег и пациентов

Когда коллектив отделения узнал о предстоящем увольнении Согоян, все восприняли это тяжело. Пациентки, в том числе беременные женщины, искренне переживали и спрашивали, что теперь будет.

Согоян постаралась их успокоить и пообещала, что продолжит работать, где бы это ни было. Она заверила своих пациенток, что они и дальше смогут рассчитывать на ее помощь.

«Все врачи отделения были готовы отказаться от части своей ставки, лишь бы я тоже продолжила работать. Но, к сожалению, уведомление составлено иначе — фактически оно касается только меня. Ни один другой сотрудник отделения такого документа не получил», — отметила она.

Планы и позиция врача

Предложения о работе у Согоян уже есть. Она всегда поддерживала активную связь со стационаром, продолжает дежурить, поэтому не считает, что у нее возникнут сложности с трудоустройством.

«На фоне тех невосполнимых потерь, которые пережила наша страна, я не считаю, что именно это должно сломить человека, заставить его отступить или отказаться от своих убеждений», — ответила женщина на вопрос о тяжести потери работы.

Она добавила, что не жалеет о содеянном и не считает сокращение настоящей трагедией.

«Настоящей утратой можно считать другое — я потеряла Родину, я потеряла брата. И сегодня я лишаюсь работы лишь потому, что выступила против этой несправедливости. Я готова и дальше продолжать свою борьбу во имя справедливости и укрепления нашей государственности», — заключила врач.

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