Воняют после стирки: как правильно очистить полотенца

Проблему может усугублять бытовая химия и даже сама стиральная машина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Химик Дорохов: полотенца приобретают затхлый запах из-за бактерий
Полотенца приобретают отвратительный затхлый запах из-за колоний бактерий, которые не уничтожаются обычной стиркой при 30-40 градусах. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
«Современные режимы стирки часто выполняются при температуре 30-40 градусов, что позволяет сохранить цвет и структуру ткани, но не обеспечивает полного удаления микробной биопленки», — объяснил специалист.
По его словам, после каждого использования на ткани остаются влага, частицы кожи и кожное сало. В теплой и плохо проветриваемой ванной это превращается в идеальную среду для размножения микроорганизмов.
Именно продукты их жизнедеятельности дают тот самый кисловатый или затхлый душок. Обычная стирка смывает лишь часть бактерий, но оставшиеся в волокнах тут же принимаются восстанавливать колонию. Запах возвращается моментально.
Усугубляет проблему и бытовая химия. Избыток кондиционера и моющего средства забивается между волокнами, удерживая влагу и замедляя сушку. Плотные махровые полотенца страдают от этого гораздо больше тонких.
Нередко виновником оказывается и сама стиральная машина — если в манжете или отсеке для порошка скопилась грязь, микроорганизмы попадают на чистую ткань прямо во время цикла.
Химик посоветовал не оставлять полотенца скомканными, а сразу расправлять и сушить.
Стирать их лучше отдельно от одежды, смело выставляя высокие температуры. И не забывать регулярно чистить саму стиральную машину.
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