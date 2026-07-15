Ягода с характером: чем полезна смородина и сколько ее есть

Врач Белоусов: для пользы организму достаточно 100–200 граммов смородины в день

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о полезных свойствах смородины и рекомендованном количестве ягод для ежедневного употребления. Как отметили в URA.RU, об этом специалист сообщил в интервью РИАМО.

По словам врача, здоровому взрослому человеку достаточно съедать от 100 до 200 граммов свежей смородины в день. Такое количество позволяет получить значительную часть суточной нормы витамина C, а также ряд других необходимых организму веществ.

Белоусов отметил, что в составе смородины содержатся витамины групп А, В, С и Е, а также минеральные вещества.

«Благодаря содержанию витаминов группы В, витаминов А, С и Е, а также минералов смородина способствует нормальной работе нервной системы, сердца и сосудов. Пектин и клетчатка улучшают пищеварение, а природные фитонциды и дубильные вещества обладают противовоспалительными свойствами», — рассказал Белоусов.

Наибольшую пользу, по словам специалиста, приносит свежая ягода, выращенная в естественных условиях и собранная в сезон созревания. При этом замороженная смородина также сохраняет значительную часть витаминов и антиоксидантов.

Врач обратил внимание, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, следует ограничить употребление кислых ягод. Перед включением смородины в рацион при наличии хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Белоусов также подчеркнул, что разные виды смородины (черная, красная и белая) отличаются составом и могут дополнять друг друга по содержанию полезных веществ. Ягоды помогают поддерживать защитные функции организма, укреплять сосуды, улучшать состояние кожи и участвовать в защите клеток от окислительного стресса.

Помимо плодов, полезные свойства имеют и листья смородины. Они также содержат биологически активные вещества и могут использоваться в различных домашних заготовках.

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