Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

В ходе экспедиции длинною в 261 сутки запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Экипаж корабля «Союз МС-29» в составе космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта НАСА Анила Менона перешел на борт Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Полет от космодрома Байконур до МКС занял около трех часов по сверхбыстрой схеме сближения. Прибывший экипаж встретили космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс.

В ходе своей 261-суточной миссии российский экипаж проведет 38 научных экспериментов и совершит два выхода в открытый космос — в ноябре 2026 и январе 2027 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, корабль «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС 14 июля около 21:00 по московскому времени.

Кроме того, «Роскосмос» и НАСА договорились продлить совместную работу МКС до 2030 года. Стороны также согласовали обмен техническими аспектами при создании национальных орбитальных станций России и США для будущей кооперации, а также более детальную координацию между спутниковыми группировками во избежание риска столкновений.

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