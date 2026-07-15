Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026

Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый опасный эпизод произошел на 20-й минуте. Французский защитник Люка Динь попытался отобрать мяч у испанца Ламина Ямаля, но вместо мяча ударил соперника ногой в бедро. Это случилось рядом с воротами Франции, в пределах штрафной площади. За такое нарушение судья назначил пенальти — удар по воротам с расстояния 11 метров, при котором футболисту мешает только вратарь.

На 30-й минуте защитник французской сборной Вильям Салиба получил травму и не смог продолжить матч. Вместо него на поле вышел Максанс Лакруа.

Второй гол испанцы забили после перерыва. На 58-й минуте отличился Педро Порро. После этого французские футболисты пытались отыграться, но не смогли забить ни одного мяча. Испания сохранила преимущество до конца встречи и вышла в финал турнира.

Оярсабаль забил на чемпионате мира уже пять мячей и стал самым результативным игроком испанской сборной на этом турнире. Он повторил рекорд национальной команды по количеству голов на одном мировом первенстве. Ранее по пять мячей забивали Эмилио Бутрагеньо в 1986 году и Давид Вилья в 2010-м.

Рекорд установил и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Полуфинал стал для него 21-м матчем на чемпионатах мира. До этого больше всех среди французских футболистов на мировых первенствах играл вратарь Уго Льорис — он провел 20 встреч.

В финале чемпионата мира сборная Испании сыграет с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной. Решающий матч состоится 19 июля.

Французская сборная встретится с проигравшей командой в матче за третье место, который пройдет 18 июля.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Испания во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира. В 2010 году команда завоевала свой первый титул, обыграв в решающем матче сборную Нидерландов.

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