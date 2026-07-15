Не хуже аптечных средств: какие фрукты помогают наладить работу кишечника

|
Алена Куликова
Алена Куликова 38 0

В сезон отпусков и дачных перекусов каждый пятый взрослый периодически сталкивается с запорами.

Какие продукты помогут против запоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Солнцева назвала продукты, которые помогут против запоров

Справиться с нарушением работы кишечника можно без лекарств. Кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в интервью изданию aif.ru перечислила доступные натуральные средства, которые по эффективности не уступают аптечным препаратам.

Летом риск запора вырастает из-за обезвоживания и смены привычного рациона. Согласно статистике, с проблемой сталкиваются до 20% взрослых, а после 65 лет — уже 30% в силу замедления метаболизма и падения мышечного тонуса кишечника. Однако эксперт советует не торопиться с медикаментами.

В топ-5 вошли ржаной хлеб, чернослив, минеральная вода с магнием, киви и псиллиум (подорожник). Особое внимание эксперт уделила киви: клинические испытания показали, что употребление от двух до трех плодов в день превосходит по действию десять граммов псиллиума — признанного «золотого стандарта».

Для мягкого эффекта диетолог также порекомендовала употреблять свеклу, тушеную морковь, капусту, сливы и абрикосы, а на завтрак — салат из огурцов с капустой и ложкой растительного масла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свеклу признали полезной для здоровья — она способствует снижению кровяного давления и повышению либидо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:05
Не только право, но и обязанность: как заставить соседей ухаживать за участком
0:46
Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС
0:26
Не хуже аптечных средств: какие фрукты помогают наладить работу кишечника
0:06
Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026
23:50
Залатать дыры в бюджете: правила, которые помогут сохранить деньги во время и после отпуска
23:32
Воняют после стирки: как правильно очистить полотенца

Сейчас читают

Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026
Комфорт на первом месте: как выбрать переноску для кошки или собаки
Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео