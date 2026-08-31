Маск якобы переложил на Белый дом решение по Starlink для ударов по РФ

Американский предприниматель Илон Маск разрешил боевикам киевского режима использовать систему спутниковой связи Starlink для ударов по территории России. Об этом сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Как отметил инсайдер, бизнесмен не против того, чтобы ВСУ наносили удары в глубь РФ при помощи его технологий. Но есть важный нюанс — это, как сказал собеседник издания, важное политическое решение, поэтому и принимать окончательное решение по этому вопросу должен не Маск, а власти США.

По информации Financial Times, об этом Маск лично сказал бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову. Утверждается, что этот разговор состоялся в то время, когда украинский чиновник с официальным визитом посещал Соединенные Штаты с целью привлечения дополнительного финансирования от западных кураторов. При этом ни Маск, ни Федоров данную ситуацию никогда СМИ не комментировали.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы. Приказ о награждении был опубликован на сайте офиса президента Украины. В документе отмечалось, что американского предпринимателя наградили, в частности, за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы.

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