Банк России спрогнозировал уровень ключевой ставки к концу 2026 года

ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5-14,6%

Центральный Банк России прогнозирует повышение ключевой ставки в России до конца 2026 года. Это следует из проекта Основных направлений Единой государственной денежно-кредитной политики.

Сейчас ключевая ставка составляет 14%. По оценке экспертов, до конца 2026 года она может вырасти на 0,5-0,6%.

При этом ожидается, что в следующем году, 2027-м, ключевая ставка резко пойдет вниз. Согласно прогнозу регулятора, минимальное значение достигнет отметки в 10,5%, а максимальное — 12,5%.

Также Банк России дал сценарий на три года вперед — до 2029-го. Так, по мнению экспертов, в 2028-м, уровень ключевой ставки будет варьироваться в пределах 8-9%.

Вместе с тем в базовом сценарии Банк России в 2026 году эксперты прогнозируют в России инфляцию на уровне 6-7%. Согласно прогнозу, к 2029 году инфляция упадет до 4%. А ВВП до 2029 года вырастет максимум до 2,5%.

Ранее глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина сказала, что исключить возможность повышения ключевой ставки невозможно. По ее словам, если обстоятельства изменятся, и для того, чтобы вернуться к низкой инфляции, потребуется прибегнуть к повышению ставки, это будет сделано.

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