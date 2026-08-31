Последняя жертва «Убийцы со счастливым лицом»: тело женщины опознали спустя 34 года

People: спустя 34 года опознано тело жертвы Убийцы со счастливым лицом

Личность женщины, чье тело обнаружили в Калифорнии в 1992 году, удалось установить спустя почти 34 года. Об этом сообщило People.

Следствие утановило, что останки принадлежат 26-летней Лидии Джейн Уэйд МакУортер из Техаса. Женщина стала последней ранее неустановленной жертвой серийного убийцы Кита Хантера Джесперсона, известного как «Убийца со счастливым лицом».

По данным прокуратуры, тело женщины нашли 30 августа 1992 года на шоссе 95. Джесперсон, работавший дальнобойщиком, позднее признался в убийстве и говорил следователям, что знал женщину только под именем «Клаудия». Установить ее настоящую личность тогда не удалось.

МакУортер пропала в Техасе в 1990-х годах. Ее сестры на протяжении десятилетий не знали, что произошло с родственницей.

В 2024 году региональная группа по расследованию нераскрытых убийств возобновила поиск информации о неопознанной женщине.

Следователи использовали современные методы ДНК-анализа и генетической генеалогии. Сначала им удалось установить родство останков с родственниками МакУортер по отцовской линии, однако для окончательного подтверждения личности требовалось найти генетическую связь по материнской линии.

Впоследствии следователи вышли на одного из родственников МакУортер по материнской линии. Образец ДНК подтвердил родство в конце августа 2026 года. Сестра погибшей Бренда Беркс предоставила мазок с внутренней стороны щеки, который позволил окончательно установить личность женщины.

«Я знала, что если сдам мазок, то это докажет, что найденная женщина на самом деле моя младшая сестра, которая пропала без вести», — рассказала Беркс.

По данным следствия, Джесперсон познакомился с МакУортер в августе 1992 года на участке проверки тормозов на межштатной автомагистрали. Женщина попросила отвезти ее в район Лос-Анджелеса, однако дальнобойщик отказался, поскольку направлялся в Аризону.

По версии Джесперсона, после этого они поехали в Кабазон, а затем остановились на стоянке для отдыха на трассе Индио — Коачелла. Там между ними произошел конфликт из-за денег. Джесперсон утверждал, что убил МакУортер в своем грузовике, после чего вывез тело и оставил его недалеко от Блайта.

Джесперсон признал себя виновным в убийстве МакУортер 8 января 2010 года. Сейчас он отбывает несколько пожизненных сроков.

В период с 1990 по 1995 год Джесперсон убил восемь женщин в нескольких штатах США. Прозвище «Убийца со счастливым лицом» он получил после того, как отправлял в газеты письма о своих преступлениях и подписывал их смайликом.

После установления личности МакУортер региональная группа по расследованию нераскрытых убийств закрыла последнее дело, связанное с неопознанной жертвой среди подтвержденных жертв Джесперсона.

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