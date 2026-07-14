«Союз МС-29» стартовал с Байконура к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» стартовала с космодрома Байконур к МКС. На борту — российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.

Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты-носителя. Старт состоялся с 31-й площадки космодрома Байконур.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава НАСА Джаред Айзекман, для которого этот визит на Байконур стал первым за восемь лет, прибыли на космодром накануне, чтобы наблюдать за запуском.

Корабль отправился к МКС по сверхкороткой — двухвитковой — схеме сближения. Такой полет занимает примерно три часа.

Состав экипажа и задачи миссии

В основной экипаж 75-й долгосрочной экспедиции на МКС вошли:

Герой России Петр Дубров (командир корабля) — для него это второй полет, в первый раз он провел на орбите более 355 суток;

Герой России Анна Кикина — второй полет, ранее она летала в составе миссии Crew-5;

Астронавт НАСА Анил Менон — первый полет в космос.

В дублирующем экипаже — космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт НАСА Дениз Бернхем.

Экипаж проведет на станции 261 сутки. В ходе экспедиции запланированы 38 научных экспериментов по российской программе и два выхода в открытый космос.

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