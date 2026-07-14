«Падел-теннис и сало»: Олег Газманов ответил на слухи о «роскошном» райдере

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 24 0

У народного артиста весьма простые запросы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Олег Газманов: освоил падел-теннис, люблю сало с хлебом

Народный артист России Олег Газманов прокомментировал слухи о своих якобы чрезмерных требованиях во время гастролей. По словам артиста, его райдер остается достаточно скромным, а главными пожеланиями остаются возможность заниматься спортом и любимые продукты. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает корреспондент 5-tv.ru.

Певец признался, что в последнее время освоил падел-теннис и теперь просит организаторов гастролей предоставить возможность сыграть перед концертом. По его словам, физическая нагрузка помогает не только поддерживать форму, но и справляться с волнением.

«Для меня нагрузка является психологической разгрузкой. Теперь в мой райдер входит предоставление возможности где-то поиграть в падел-теннис», — рассказал Газманов.

Артист отметил, что летом также просит предоставить ему обычный велосипед. Это позволяет и познакомиться с городом, и избежать большого внимания поклонников, при этом не теряя физической активности.

При этом Газманов с улыбкой отреагировал на публикации о якобы «роскошном» райдере. По его словам, некоторые СМИ и пользователи социальных сетей сильно преувеличивают его требования.

«Райдер довольно умеренный. Пишут, что Газманов требует самую лучшую гостиницу, хорошую машину. Потом тролли говорят: „Музыканты зажрались“. А по еде я весьма спокойно отношусь. Иногда заказываю сало. Люблю покушать сало с хлебом», — отметил исполнитель.

Певец добавил, что, по его мнению, у многих молодых артистов требования к организаторам могут быть значительно масштабнее, чем у него.

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