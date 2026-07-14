Звук, аромат и хвостик: как выбрать спелую дыню

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Гладкая кожура может говорить о недостаточной зрелости.

Как выбрать спелую и сладкую дыню

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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URA.RU: Определить спелую дыню можно по сухому хвостику

Определить спелую дыню можно по целому ряду признаков: аромату, текстуре, внешнему виду. Подробнее — в материале URA.RU.

Первое, что нужно сделать перед покупкой дыни — оценить ее аромат. У качественного плода запах должен быть сладковатый, с легкими медовыми оттенками, без лишней интенсивности. Его отсутствие –указывает на недозрелость. Наличие резкого аромата тоже может многое говорить о плоде. Чаще всего приторный аромат появляется в момент, когда дыня уже переспела, то есть начала гнить.

Другой проверенный способ определить качество дыни — постукивание. У хорошего плода звук должен быть глухим. Он указывает на наличие сочной мякоти. Если при постукивании звук громкий, то брать такой плод не стоит. Потому что в нем может быть много воды.

Еще один немаловажный пункт, который следует проверить перед покупкой дыни, — внешний вид. У спелого плода цвет равномерный, без пятен и полос, поверхность имеет шероховатость, а хвостик сухой. Также при выборе дыни важно обращать внимание на размер. В пределах одного сорта крупные плоды обычно спелее. А из двух одинаковых по размеру лучше ориентироваться на вес. Та, которая тяжелее, слаще.

Ранее диетолог-нутрициолог Софья Кованова рассказала, как выбрать ранний арбуз. Один из критериев — наличие сухого хвостика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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