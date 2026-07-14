«Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Корабль отправился к международной космической станции по сверхкороткой схеме сближения — полет занял примерно три часа.

Стыковка Союза с МКС 14 июля — новости, видео

Фото: VK/Роскосмос/roscosmos

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Корабль «Союз МС-29» пристыковался к МКС. Он отправился к станции по сверхкороткой схеме сближения. Полет занял примерно три часа.

В основной экипаж 75-й долгосрочной экспедиции на МКС вошли российские космонавты Герой России Петр Дубров (командир корабля. — Прим. ред.) и Герой России Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, для которого это первый полет в космос.

В дублирующем экипаже — космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и Константин Борисов вместе с астронавтом НАСА Денизэм Бернхемом.

Известно, что экипаж проведет на станции 261 сутки. В ходе экспедиции запланированы 38 научных экспериментов по российской программе и два выхода в открытый космос.

Накануне старта командир корабля оценил вероятность встречи с инопланетянами. По словам Дуброва, если подобное событие произойдет, необходимые протоколы будут разработаны уже по факту. В настоящее время для любых непредвиденных ситуаций действует универсальное правило: экипаж должен связаться со специалистами на Земле и выработать совместный план действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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