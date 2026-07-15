Взрывная диарея: в США зафиксировали вспышку кишечной инфекции в 31 штате

В США зафиксировали вспышку кишечной инфекции в 31 штате

В США зафиксировали распространение паразитарной инфекции, вызывающей тяжелые кишечные расстройства, в 31 штате. Об этом сообщили в Reuters.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с 1 мая подтверждено 843 случая заболевания циклоспориазом. Известно о 86 госпитализациях, летальных исходов зарегистрировано не было.

Наибольшее число заболевших выявили в штатах Нью-Йорк, Мичиган и Огайо. В Мичигане местные власти сообщили уже более чем о трех тысячах случаев заболевания, включая десятки госпитализаций.

Медики считают, что возможным источником инфекции могли стать листья салата и другая зелень. Власти Мичигана сообщили, что этот продукт чаще всего упоминается в ходе опросов пациентов. При этом специалисты пока не установили конкретного производителя или поставщика, а также не исключают другие варианты распространения заболевания.

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