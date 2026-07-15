В Париже полиция перекрыла Елисейские поля после поражения сборной на ЧМ

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 45 0

В полуфинальном матче сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastien Toubon; 5-tv.ru

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Во Франции полиция перекрыла Елисейские поля, опасаясь футбольных фанатов, огорченных поражением национальной сборной Испании на чемпионате мира по футболу. На дорогах можно увидеть десятки полицейских машин и сотрудников. Об обстановке рассказала корреспондент 5-tv.ru Маргарита Костив.

«Парижская полиция в полной боевой готовности в ожидании возможных погромов. Елисейские поля перекрыты вдоль и поперек», — заявила она.

Как ранее писал 5-tv.ru, в полуфинальном матче в Арлингтоне сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0, став первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года.

Ключевым моментом стал эпизод на 22-й минуте: левый защитник Люка Динь сбил испанского хавбека Ламина Ямаля в штрафной зоне, что привело к пенальти. Точку уверенно исполнил центрфорвард Микель Оярсабаль.

На 58-й минуте ворота противника поразил фулбек Педро Порро. Теперь испанцы ждут победителя пары Аргентина — Англия, чтобы сыграть в решающем матче 19 июля. Французы встретятся с проигравшей стороной в поединке за бронзу 18 июля.

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В Париже полиция перекрыла Елисейские поля после поражения сборной на ЧМ

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