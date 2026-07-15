«Передача опыта поколений»: кто стоял за успешным пуском корабля «Союз МС-29»

Участников пускового расчета поблагодарили за успешный старт «Союз МС-29»

На пресс-конференции после успешной стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции поблагодарили всех участников пускового расчета. Видео с поздравлениями первых лиц госкорпораций опубликовал 5-tv.ru.

По словам первого вице-премьера Правительства России Дениса Мантурова, полет невозможен без работы многотысячных коллективов на земле — инженеров и рабочих, которые готовят ракету, тренируют экипажи и обеспечивают связь.

«Я хочу поблагодарить вас за вашу самоотверженную работу, за то, как вы ее выполняете ответственно многие годы, я бы сказал, многие десятилетия, и до вас специалисты. Это передача своего опыта из поколения в поколение», — сказал он.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов обратился к сотрудникам предприятий ракетно-космической отрасли и поблагодарил их за успешно выполненную первую часть миссии — запуск.

«Наши ребята находятся на расчетной орбите, и мы ожидаем, что через три часа состыкуются и выйдут на международную космическую станцию», — заявил он.

Он также отдельно поблагодарил главу НАСА Джареда Айзекмана, который лично участвовал в работе во время запуска и отправлял своего друга, астронавта Анила Менона, на станцию.

Сам Айзекман назвал Байконур «колыбелью пилотируемых космических полетов», отдавая дань уважения Юрию Гагарину, который открыл человечеству дорогу к звездам именно с этой стартовой площадки.

Он подчеркнул, что МКС не смогла бы функционировать без совместной работы агентств НАСА, «Роскосмоса» и других международных партнеров.

«Все это стало очевидно миру в начале этого года, когда экипаж „11“ вернулся на Землю, и только благодаря „Союзу“, который был там, мы смогли обеспечить непрерывность работы станции. Это очень важно, потому что мы поддерживаем жизнь людей в космосе уже 25 лет», — резюмировал глава НАСА.

Как ранее писал 5-tv.ru, «Роскосмос» и НАСА договорились продлить совместную работу МКС до 2030 года. По словам Дмитрия Баканова, стороны согласовали три ключевых направления: продление работы МКС, обмен техническими аспектами при создании национальных орбитальных станций России и США для будущей кооперации, а также более детальную координацию между спутниковыми группировками во избежание риска столкновений.

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