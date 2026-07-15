Трамп заявил, что контакты между США и Ираном продолжаются
Последний раз представители двух стран общались около часа назад.
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP
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Контакты между США и Ираном продолжаются, они состоялись в том числе 14 июля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, последний раз его представители общались с иранской стороной около часа назад. При этом сам Трамп призвал Тегеран заключить сделку, обвинив власти республики в нарушении предыдущих договоренностей.
«Они хотят заключить сделку. Но всякий раз, когда они заключают сделку, они ее нарушают», — заявил он.
Также американский лидер выразил глубокое недоверие к иранской стороне и добавил, что не хочет вести переговоры.
Как ранее писал 5-tv.ru, глава Белого дома заявлял, что удары по Тегерану будут продолжаться до тех пор, пока он лично не отдаст приказ об их прекращении.
По его словам, американские военные продолжат в том же темпе бомбардировки Ирана, а вот на следующей неделе они уже могут ударить по электростанциям и мостам исламского государства, если Иран откажется от переговоров.
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