В Германии выросло число отказников от военной службы

В Германии после реформы военной службы выросло число отказников

В Германии после проведения военной реформы резко выросло число граждан, отказавшихся от военной службы по убеждениям. По данным Euronews, в первом квартале 2026 года власти получили 2 656 подобных заявлений — это более двух третей от общего числа обращений за весь 2025 год.

Рост числа отказов связывают с новым законом, который вступил в силу в начале 2026 года. Согласно документу, все юноши 2008 года рождения и младше обязаны зарегистрироваться для возможного призыва. Если добровольцев окажется недостаточно, Бундестаг сможет восстановить обязательную военную службу, отмененную в Германии в 2011 году.

Министр обороны Германии Борис Писториус связал начало реформы с ухудшением международной обстановки и необходимостью укрепления национальной безопасности. Власти намерены увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих, а с учетом резервистов — до 460 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия увеличит расходы на НАТО до 5% ВВП, несмотря на критику в Европе, где предупреждают о возможных негативных последствиях для экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС