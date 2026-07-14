Двух руферов задержали после проникновения на крышу Зимнего дворца в Петербурге

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 58 0

Нарушителей обнаружили ранним утром сотрудники Эрмитажа и Росгвардии после срабатывания системы безопасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ/rosgvardszo; 5-tv.ru

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Двух молодых людей задержали после проникновения на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа и Росгвардии по Северо-Западному округу.

Система охранной сигнализации музея зафиксировала проникновение посторонних на крышу здания. Сотрудники службы безопасности Эрмитажа передали информацию в дежурную часть Росгвардии. Прибывшие сотрудники совместно с музейной охраной обнаружили и задержали двух нарушителей.

В Эрмитаже уточнили, что передвижение молодых людей зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Информация о нарушителях незамедлительно была сообщена в дежурную часть войск национальной гвардии. Нарушители были задержаны сотрудниками службы музейной безопасности во взаимодействии с сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.

Один из руферов был доставлен в отдел полиции. Второму потребовалась медицинская помощь — его госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия.

В музее отметили, что после происшествия посторонних предметов на крыше Зимнего дворца обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским руферам Ивану Биркусу (Кузнецову) и Ангелине Николау, которые поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, может грозить до 20 лет лишения свободы. Их обвиняли по трем статьям, а ущерб имуществу оценили более чем в 1,5 тысячи долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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