Комфорт на первом месте: как выбрать переноску для кошки или собаки

Ветеринар Евгений Цыпленков: питомец должен спокойно стоять в переноске

Поездка к ветеринару, путешествие на поезде, перелет или даже обычная дорога на дачу — практически каждому владельцу кошки или собаки рано или поздно приходится покупать переноску. Однако многие выбирают ее по внешнему виду, цене или компактности, забывая, что для животного это прежде всего вопрос комфорта и безопасности.

Неподходящая переноска может стать причиной сильного стресса, перегрева, переохлаждения или даже побега питомца. Ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал 5-tv.ru, на какие характеристики стоит обратить внимание перед покупкой, а какие детали нередко оказываются важнее дизайна.

Размер важнее всего

РИА Новости/Павел Лисицын

Первое, с чего советует начинать эксперт, — правильно подобрать размер переноски. Слишком тесная модель доставляет животному дискомфорт, особенно если поездка длится несколько часов.

«Животное должно спокойно зайти в переноску и стоять в ней на своих ногах, не пригибаясь», — объясняет ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

Специалисты рекомендуют выбирать переноску таким образом, чтобы питомец мог не только стоять в естественной позе, но и менять положение тела во время поездки. Особенно это важно при длительных путешествиях на поезде или самолете, когда животному приходится находиться внутри продолжительное время.

При этом чрезмерно просторная переноска тоже не всегда становится преимуществом. Во время движения автомобиля или другого транспорта питомец может сильнее смещаться внутри, поэтому размер должен соответствовать габаритам конкретного животного.

Материал и конструкция зависят от характера питомца

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сегодня в продаже можно встретить как жесткие пластиковые переноски, так и мягкие тканевые модели. Универсального варианта не существует — выбор зависит от условий перевозки и поведения самого животного.

Жесткие конструкции обычно лучше защищают питомца от внешних воздействий и сохраняют форму, поэтому их часто выбирают для длительных поездок и путешествий. Мягкие переноски легче и удобнее при коротких перемещениях, однако подходят не всем.

По словам Евгения Цыпленкова, владельцам стоит учитывать особенности характера своего питомца.

«Есть животные, которые начинают пытаться выбраться. Они могут выкусывать, раскусывать, разрывать переноску, пытаясь убежать», — отмечает специалист.

Если кошка или собака склонна к подобному поведению, особое внимание следует уделить прочности корпуса, качеству материалов и надежности застежек. Дверца должна плотно закрываться и исключать случайное открытие во время поездки.

Почему вентиляция играет важную роль

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще один важный критерий — хороший воздухообмен. Особенно актуален этот вопрос летом, когда температура воздуха быстро повышается даже во время непродолжительной дороги.

«Если лето жаркое, конечно, должно быть больше отверстий для проветривания», — говорит ветеринар.

Чем лучше циркуляция воздуха внутри переноски, тем легче животному переносить поездку. При этом вентиляционные отверстия не должны ослаблять конструкцию или создавать риск побега питомца.

Если переноска используется зимой, стоит подумать о дополнительной защите от холода. Для некоторых моделей предусмотрены утепляющие накидки или вкладыши, которые помогают сохранить комфортную температуру во время длительного пребывания на улице. При этом важно не перекрывать вентиляционные отверстия полностью.

Не стоит перевозить двух животных в одной переноске

РИА Новости/Максим Богодвид

Желание сэкономить место иногда приводит к ошибке, которая может обернуться стрессом для питомцев.

Евгений Цыпленков рекомендует использовать переноску только для одного животного.

Даже если кошки или небольшие собаки живут вместе и хорошо ладят дома, во время поездки они испытывают дополнительное напряжение. Ограниченное пространство, шум, незнакомая обстановка и невозможность дистанцироваться друг от друга способны усилить тревожность и спровоцировать конфликт.

Для каждого питомца лучше предусмотреть отдельную переноску подходящего размера.

Какие ошибки владельцы совершают чаще всего

При покупке многие ориентируются исключительно на стоимость или внешний вид изделия. Однако именно функциональные характеристики определяют, насколько безопасной окажется поездка.

Специалисты советуют заранее проверить, удобно ли переноску переносить, насколько надежно фиксируются дверца и замки, легко ли очищается внутреннее пространство и достаточно ли внутри вентиляционных отверстий. Не менее важно учитывать, каким транспортом предстоит пользоваться чаще всего, поскольку для автомобиля, поезда и самолета требования могут отличаться.

Перед первой поездкой полезно заранее познакомить питомца с новым аксессуаром. Если оставить переноску дома открытой, положить внутрь любимую подстилку или игрушку и дать животному возможность самостоятельно изучить новое пространство, уровень стресса во время перевозки может оказаться значительно ниже.

Главное — думать о комфорте питомца

Хорошая переноска — это не просто способ доставить кошку или собаку из одной точки в другую. Она должна обеспечивать животному безопасность, достаточное пространство, вентиляцию и защиту в дороге.

Именно поэтому при выборе стоит обращать внимание не на внешний вид или модный дизайн, а на практические характеристики. Правильно подобранная переноска прослужит не один год и сделает любые поездки гораздо спокойнее как для питомца, так и для его владельца.

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