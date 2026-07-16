Россия и Китай запустили просветительский проект «Добрые соседи»

Холдинг ON Медиа совместно с Радио Sputnik, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом «Известия» запустил просветительский проект «Добрые соседи», посвященный развитию российско-китайских отношений. Об этом сообщили «Известия».

Новая серия коротких видеороликов приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Материалы рассказывают о том, как партнерство двух государств отражается в повседневной жизни граждан.

Проект посвящен ключевым направлениям взаимодействия Москвы и Пекина — образованию, культуре, кинематографу, науке и совместным технологическим инициативам. В выпусках зрители узнают о программах обмена между университетами двух стран, перспективах совместного освоения космоса, создании фильмов и развитии транспортного сообщения между российскими и китайскими городами.

Ведущими проекта стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Съемки видеоподкаста прошли в Москве и Пекине. По словам спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, «Добрый соседи» — это проект, посвященный людям, событиям и смыслам, наполняющим дружбу двух государств, цель которого — доступно и интересно донести до широкой мировой аудитории успешный опыт российско-китайского взаимодействия.

«Вместе с китайскими коллегами мы расскажем о том, как сотрудничество двух стран помогает нашим народам, укрепляет наше государство и делает мир более устойчивым. Я уверена, этот разговор позволит зрителям в России и Китае еще лучше понять друг друга, увидеть глубину наших связей и почувствовать главное. Настоящая дружба рождается из уважения, доверия, взаимопомощи и общего взгляда в будущее», — пояснила Матвиенко.

«Добрые соседи» стал совместной работой российских и китайских медиаресурсов. Историческую составляющую материалов проекта обеспечили эксперты Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Специалисты принимали участие в подготовке контента и сопровождении проекта.

Премьера видеоподкаста на русском языке состоится 16 июля на просветительском портале «Хроники времени» холдинга ON Медиа, а также на цифровых площадках Радио Sputnik, Медиакорпорации Китая и телеканала «Известия». Позднее проект будет переведен на китайский язык и опубликован в КНР.

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