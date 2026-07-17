«Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 52 0

Стрельба велась с дистанции около 20 километров с тщательно замаскированной позиции.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины, скрытый в лесополосе на днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась с дистанции около 20 километров с тщательно замаскированной огневой позиции. Корректировку огня и контроль поражения цели в реальном времени обеспечивали операторы разведывательных беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
17 июл
«Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 июл
«Это вам не футбол»: Минобороны РФ подшутило над ЧМ на фоне ударов армии России
16 июл
Армия России поразила предприятия военного комплекса в Киеве и порты в Одессе
16 июл
Российские дроноводы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 июл
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 июл
Российские дроны поразили три судна с военными грузами в украинских портах
15 июл
Наемники из Британии и Польши поддерживали ВСУ во время боев за Константиновку
15 июл
Армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА
15 июл
Армия России уничтожила используемую ВСУ газораспределительную станцию
15 июл
ВС РФ поразили контейнеровоз и три сухогруза в портах Украины
+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:17
Бойцы группировки «Север» уничтожили украинские склады с топливом
8:11
Военно-морская авиация России отмечает 110 лет со дня основания
8:11
ТОП-5 признаков, что зеркало в примерочной врет: как не ошибиться при покупке одежды
8:08
Собираете ребенка в 1 класс? Учитель объяснила, что нужно купить, а на что не стоит тратить деньги
8:00
Не выбрасывайте морковную ботву: простые рецепты и заготовки из вершков
7:45
«Друг для всех»: Вадим Галыгин раскрыл секрет особенных отношений с мамой

Сейчас читают

Необычное землетрясение зафиксировано у берегов Флориды
«Это новое и классное»: Галыгин впервые попробовал себя в рэпе
«Наивная»: еще одна поклонница Ильназа Галявиева обратилась к его молодой жене
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео