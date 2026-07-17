Стрельба велась с дистанции около 20 километров с тщательно замаскированной позиции.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины, скрытый в лесополосе на днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Стрельба велась с дистанции около 20 километров с тщательно замаскированной огневой позиции. Корректировку огня и контроль поражения цели в реальном времени обеспечивали операторы разведывательных беспилотников.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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