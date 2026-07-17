«Друг для всех»: Вадим Галыгин раскрыл секрет особенных отношений с мамой

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 64 0

По его словам, она оставалась современной в любую эпоху.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Вадим Галыгин назвал свою маму лучшим другом для него и его компании

Телеведущий Вадим Галыгин считает свою маму не просто родным человеком, а другом — для него и его друзей. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

«Мама не только мой друг — она друг для всех моих друзей. Она такой отдельный член компании, что мои друзья ездят к ней в гости, она ездит к ним, и они что-то делают вместе», — сказал шоумен.

Галыгин отметил, что расстояния никак не влияют на доверительные отношения с мамой. По его словам, каждый визит на родину он проводит вместе с ней.

«Мама живет в Белоруссии, а я — в Москве. Но как только я бываю на родине, мы вместе всегда все делаем — смотрим, смеемся. Мама заложила это все», — подчеркнул Вадим.

Кроме того, шоумен заявил, что его матери удавалось оставаться современной абсолютно в любую эпоху.

«Она и в 1980-е была современной, я это видел по тому, какие песни она слушала на бобинах и кассетах. Она была современной всегда, и мы были друзьями. Были разные жизненные этапы, когда я был подростком, а потом взрослел, но она всегда переключалась и подстраивалась», — добавил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru писал о пополнении в семье Галыгина — на свет появился сын. В браке с певицей Ольгой Вайнилович он воспитывает еще двух мальчиков.

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«Друг для всех»: Вадим Галыгин раскрыл секрет особенных отношений с мамой

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