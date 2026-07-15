Психолог Суфиева: лень — это не порок, а сигнал организма о выгорании

День русской лени празднуется ежегодно 15 июля. В русских народных сказках лень никогда не была однозначным злом. Кого-то она возносит на царский трон, кого-то замораживает в лесу, а кто-то с ее помощью перехитряет самого черта.

Забавно, но в фольклоре безделье часто оказывается не пороком, а своеобразным ключом к чуду — или, напротив, ловушкой для гордецов.

Однако сказки — это лишь отражение нашего отношения к лени. В реальной жизни мы склонны осуждать себя за малейшую праздность, не задумываясь: а что на самом деле стоит за нежеланием действовать? Может быть, усталость, страх, протест или даже истощение?

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Анастасия Суфиева

Психолог

Главные лентяи русского фольклора

РИА Новости/М. Анфингер

В русских народных сказках лень предстает в самых разных обличьях — от комичного порока до вынужденного состояния и даже олицетворенной стихии. При этом каждый персонаж-лентяй имеет свою уникальную историю и отношение к безделью.

Емеля — самый знаменитый и безоговорочный лежебока из сказки «По щучьему велению». Он сутками лежит на печи и даже перевернуться ленится. Его безделье абсолютно, но именно оно приносит удачу: поймав щуку, он получает способность исполнять желания без труда — и в итоге женится на царевне, становясь богачом.

Иван-дурак — еще один классический бездельник, который противопоставлен своим трудолюбивым и практичным братьям. Ему лень заниматься рутиной, он лежит на печи или бродит без дела. Однако его праздность — не порок, а простодушие и открытость чуду. Именно он, а не старательные братья, получает помощь волшебных сил и в конце концов становится царем или женится на царевне.

Марфушка из сказки «Морозко» — ленивая, капризная и высокомерная девушка, противоположность работящей Настеньки. Она только любуется собой и ждет богатого жениха, не желая шевельнуть пальцем. Ее лень, усугубленная грубостью, наказывается сурово — Морозко замораживает ее в лесу. В отличие от Емели и Ивана, ее безделье не прощается, потому что лишено добродушия и смекалки.

Балда из пушкинской сказки о попе и его работнике — хитрый работник с расчетливой ленью. Он соглашается служить попу за три щелчка по лбу, чтобы не трудиться за обычную плату. Работает спустя рукава, но благодаря смекалке перехитривает и попа, и чертей, выполняя невозможные задания. Его лень-хитрость приносит ему победу и награду, а поп остается в дураках.

Почему мы ленимся

www.globallookpress.com/Jan Tepass

По словам психолога, за ленью часто скрываются очень разные состояния.

«Когда человек говорит: „Я ленюсь“, это не всегда означает, что он действительно не хочет ничего делать. Порой за ленью скрываются усталость, страх, отсутствие смысла, внутренние противоречия. А иногда психика таким образом пытается остановить нас, потому что мы слишком долго жили в режиме „надо“, игнорируя свои реальные потребности», — объясняет она.

Лень — это не качество характера, а сигнал о важных внутренних процессах. Например, откладывание задачи может скрывать страх не справиться.

«Мы можем не начинать новое дело, потому что заранее представляем, как его будут оценивать. В таком случае бездействие становится защитой: пока я не начал, я не могу потерпеть неудачу, меня нельзя раскритиковать, я не столкнусь с разочарованием», — отметила Суфиева.

Иногда за «ленью» стоит сопротивление задаче, которая человеку не принадлежит: он делает то, что ждут другие, но внутри нет желания и смысла. Это выглядит как прокрастинация, но на деле — протест против жизни не по собственному выбору.

Лень также может быть признаком физической и эмоциональной усталости. Человек годами живет в перенапряжении, считая продуктивность нормой, а потом не может заставить себя даже на простое действие.

«И вместо того чтобы признать истощение, он обвиняет себя. Но если организм долго не получает восстановления, он начинает экономить энергию. Снижается мотивация, ухудшается концентрация, появляется апатия. Это не всегда каприз. Иногда это способ психики и тела сказать, что ресурса больше нет», — объясняет эксперт.

Есть и форма лени как внутренний протест — у людей, которых с детства чрезмерно контролировали. Само слово «надо» вызывает напряжение, и человек бессознательно защищает право самому решать, что и когда делать, откладывая и саботируя даже полезные задачи.

Лень может говорить и о подавленных эмоциях.

«Иногда человеку кажется, что у него нет энергии, хотя на самом деле огромное количество сил уходит на то, чтобы не чувствовать боль, злость, обиду, тревогу, одиночество. Подавление эмоций требует значительного внутреннего ресурса. Тогда на действия просто не остается сил», — говорит психолог.

В некоторых случаях под словом «лень» скрывается перфекционизм. Убежденность, что нужно сделать все идеально и без ошибок, делает начало невозможным — задача пугает, появляется тревога, и психика выбирает избегание. Еще одна причина — отсутствие быстрого результата: если цель далека и не ясна, мотивация падает. Лучше уменьшить задачу до минимального действия.

«Иногда человек действительно выбирает бездействие, потому что не сформировал навык самодисциплины, привык избегать усилий или хочет получать результат без процесса. Но даже в этом случае обвинение редко помогает измениться», — отметила специалист.

Как узнать причины лени

www.globallookpress/com/Frank Röder

Фраза «ты просто ленивый» не объясняет, что именно происходит с человеком и что ему нужно изменить. Гораздо полезнее задавать себе другие вопросы:

Что я чувствую, когда думаю об этой задаче?

Я устал или мне страшно?

Я действительно этого хочу?

Есть ли в этом для меня смысл?

Не слишком ли многого я от себя требую?

Боюсь ли я оценки, ошибки или неудачи?

Не протестую ли я против давления?

Не пытается ли мое тело заставить меня наконец остановиться?

«Важно понимать: отдых и лень — не одно и то же. Отдых восстанавливает. После него постепенно возвращаются силы, интерес и желание действовать», — объясняет психолог.

Внешнее безделье — например, лежание с телефоном или сериалами — часто не восстанавливает, потому что внутри сохраняется напряжение, самообвинение и мысли о незавершенных делах. Поэтому важно не просто «перестать лениться», а научиться полноценно отдыхать без чувства вины.

Если же состояние затягивается: пропадает удовольствие от привычных вещей, появляются апатия, нарушения сна, чувство пустоты или безнадежности, тяжело вставать и заботиться о себе — это уже не лень, а возможные признаки выгорания, депрессии, тревожного расстройства или физических проблем. В таком случае не стоит винить себя, лучше обратиться за профессиональной помощью и пройти медицинское обследование.

«Понять причину — не означает навсегда разрешить себе ничего не делать. Осознанность нужна не для оправдания бездействия, а для выбора более подходящего способа двигаться», — подчеркнула Суфиева.

Что можно сделать

www.globallookpress.com/Przemyslaw Iciak

Если вы устали — нужно восстановление;

Если боитесь — поддержка и маленькие шаги;

Если задача вам не подходит — стоит честно пересмотреть свои цели;

Если вы протестуете — важно вернуть ощущение выбора;

Если вас останавливает перфекционизм — нужно разрешить себе делать неидеально;

Если нет дисциплины — постепенно формировать ее, а не ждать постоянного вдохновения.

«Поэтому на вопрос „существует ли лень“ я бы ответила так: да, мы можем использовать это слово в повседневной речи. Но с психологической точки зрения за ним почти всегда скрывается более глубокий процесс. Лень — это приглашение остановиться и спросить себя: „Что со мной происходит?“, „Почему мне так трудно начать?“, „Чего я сейчас избегаю?“, „В чем я на самом деле нуждаюсь?“. И очень часто именно честный ответ на эти вопросы возвращает человеку не только энергию, но и контакт с собой», — подытожила эксперт.