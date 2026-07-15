САУ «Акация» уничтожила опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Цели выявили в ходе воздушной разведки.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

САУ «Акация» уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Позиции боевиков, оборудованные в лесополосах, обнаружил разведывательный расчет беспилотных летательных аппаратов. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам.

После получения целеуказания расчеты САУ «Акация» нанесли удары по позициям ВСУ. В результате были уничтожены блиндажи, укрытия и находившаяся в них живая сила противника.

Управление работой артиллерии и расчетов беспилотной авиации велось с командного пункта с использованием средств связи отечественного производства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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