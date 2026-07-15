САУ «Акация» уничтожила опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Цели выявили в ходе воздушной разведки.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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САУ «Акация» уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Позиции боевиков, оборудованные в лесополосах, обнаружил разведывательный расчет беспилотных летательных аппаратов. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам.
После получения целеуказания расчеты САУ «Акация» нанесли удары по позициям ВСУ. В результате были уничтожены блиндажи, укрытия и находившаяся в них живая сила противника.
Управление работой артиллерии и расчетов беспилотной авиации велось с командного пункта с использованием средств связи отечественного производства.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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