На Камчатке вырос интерес молодежи к морским профессиям

Число выпускников школ, выбирающих морские специальности, увеличилось на фоне роста интереса к судовождению и инженерным направлениям.

Популярность морских профессий среди молодежи Камчатского края выросла, а наиболее востребованными направлениями у поступающих стали судовождение и инженерные специальности. Об этом министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский сообщил ТАСС перед сессией «Место силы. Как локальные бренды повышают спрос на рыбную продукцию» Восточного экономического форума.

По словам Здетоветского, в Камчатском государственном техническом университете в 2026 году количество зачисленных на морские направления подготовки увеличилось до 116 человек. Среди наиболее популярных программ он назвал «Судовождение» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».

Министр отметил, что рост интереса к таким специальностям показывает, что выпускники школ все чаще связывают свое профессиональное будущее с Камчаткой.

Качество абитуриентов также стало выше, добавил Здетоветский. На трех основных образовательных программах — «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Электротехника и электроэнергетика» — средний балл ЕГЭ увеличился почти на 20%.

Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

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