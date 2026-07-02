«Впереди планеты всей»: Катя Лель о русских людях и их душе

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 16 0

Русскому духу восхищаются даже известные личности мирового шоу-бизнеса за рубежом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катя Лель: Россия — то самое место, где есть глубина души

Именно в русских людях есть глубокая и чистая душа, которой восхищаются даже за рубежом. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Катя Лель на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

Она вспомнила, как когда-то училась вокалу у известных людей в мировой индустрии шоу-бизнеса в Лондоне, которые всегда восторгались русским духом, что очень импонировало артистке.

«Россия — это то самое место, где есть глубина души. И часто, когда я бываю за границей, русских очень приветствуют, и мне это нравится. Это всегда мне очень импонировало», — поделилась исполнительница хита «Муси-пуси».

Лель подчеркнула, что без русских людей в мире бы было очень пусто, ведь только они умеют делать абсолютно все, включая бизнес и сферу развлечений.

«Русские настолько многогранные, и я уверена, что они себя еще проявят. Сегодня уже Россия впереди планеты всей, посмотрите, что происходит», — добавила певица.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, назвал себя патриотом, говорящим с молодежью на одном языке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

3:15
Около 337 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона
3:09
«Впереди планеты всей»: Катя Лель о русских людях и их душе
2:55
Самый богатый безработный: у Овечкина истек контракт с «Вашингтоном»
2:37
«Самый гейский* в мире парламент»: Стармер о достижениях на своем посту
2:15
Лантратова заявила о подготовке нового обмена пленными между Россией и Украиной
1:58
Российские моряки сорвали попытку взять на абордаж танкер в Балтийском море

Сейчас читают

Любовь на бегу: молодежь начала искать отношения на тренировках
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
Нельзя трогать: ученый предостерег от ошибок при встрече с шаровой молнией
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео