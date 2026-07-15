Горчичные семена: женщину задержали за попытку проклясть судью

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Правоохранители выясняют, были ли у злоумышленницы сообщники.

Женщину задержали за попытку проклясть судьючерными обрядами

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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NDTV: женщину задержали за попытку проклясть судью

В Индии полиция задержала 65-летнюю женщину по подозрению в практике черной магии прямо в здании суда. Об этом сообщил NDTV.

Инцидент произошел после того, как злоумышленница тайно проникла в рабочий кабинет и рассыпала горчичные семена на судейское кресло.

Согласно материалам следствия, эти действия считаются полноценным магическим обрядом, целью которого были наложение порчи на представителя власти и попытка незаконного воздействия на принимаемые им решения.

Правоохранительные органы смогли оперативно установить личность подозреваемой благодаря записям с камер наружного и внутреннего наблюдения. Они зафиксировали момент проведения странного ритуала.

После того как женщина посыпала мебель семенами, она попыталась незаметно покинуть место происшествия. Однако вскоре была арестована.

Сейчас она находится под стражей, а полиция проводит проверку на предмет наличия у нее сообщников. Следователи также пытаются выяснить, имелись ли у женщины конкретные мотивы или личная неприязнь к должностному лицу, которые могли подтолкнуть ее к совершению подобного деяния.

Сотрудники судебного аппарата были серьезно встревожены случившимся. Это привело к усилению мер безопасности в учреждении. Женщине предъявлены обвинения в рамках законодательства о борьбе с колдовством и суевериями.

В ряде штатов Индии действуют строгие нормативные акты, запрещающие проведение магических ритуалов, которые могут нанести вред окружающим или общественному порядку. Теперь женщине грозит тюремное заключение за использование черных практик.

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