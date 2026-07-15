Участница «Лета в Москве» отправляет на СВО пряники с душевными посланиями

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

По словам женщины, такие лакомства бойцы берут с собой на передовую.

Пряники с посланиями для бойцов СВО из Москвы

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

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Постоянная участница столичных фестивалей «Московские сезоны» Александра Евсеева наладила отправку пряников ручной работы для военнослужащих в зону СВО. Об этом она рассказала в беседе с официальным сайтом мэра Москвы Сергея Собянина.

«Поскольку мы наносим глазурь на пряники, они не боятся жары и других непростых условий, в которых находятся ребята. Они умещаются в карман, а еще могут заменить собой завтрак — с молоком или чаем получится очень вкусно», — рассказала девушка.

«Главное сейчас — продолжать их (бойцов СВО. — Прим. ред.) поддерживать, чтобы они точно знали, что дома их ждут, — именно поэтому каждый наш пряник несет это важное послание», — добавила Александра.

К праздникам женщина готовит особенные партии — на 23 Февраля бойцы получили десерты с принтами военных с детьми, женами и матерями, а также голубей, гвоздик и триколора. На пряниках — надписи «Вас любят и ждут», «Нашим героям» и «Скорее возвращайся домой».

Такие послания, по словам предпринимательницы, бойцы берут с собой на передовую. Летнюю шоколадную партию с черносливом на фронт отвез сам участник СВО, возвращавшийся из отпуска.

Многие с первых дней СВО самостоятельно доставляют гуманитарные грузы, теплые вещи и игрушки. «Лето в Москве» в этом году проходит под девизом «Время быть вместе», объединяя горожан вокруг общих ценностей и добрых дел.

Ранее 5-tv.ru писал, что готовит для гостей проект «Лето в Москве» с 15 по 21 июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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